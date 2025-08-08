Σαρωτικοί έλεγχοι του Λιμενικού Σώματος σε εκμισθούμενες μηχανοκίνητες λέμβους και ταχύπλοα μικρά σκάφη

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι του Λιμενικού Σώματος σε εκμισθούμενες μηχανοκίνητες λέμβους και ταχύπλοα μικρά σκάφη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο καθημερινών ελέγχων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, την χρονική περίοδο 01/06/2025-03/08/2025, έχουν διενεργηθεί 1.310 έλεγχοι και έχουν βεβαιωθεί 238 παραβάσεις σε χειριστές και εκμισθωτές μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών.

Τα κυριότερα σημεία ελέγχων και παραβάσεων αφορούν:

Τα προβλεπόμενα έγγραφα – άδειες, τα οποία πρέπει να βρίσκονται εντός των σκαφών κατά τη χρήση τους,

Τον τρόπο και τη διαδικασία εκμίσθωσης των σκαφών (ιδιωτικό συμφωνητικό, απόδειξη),

Τον ορθό τρόπο χειρισμού και ναυσιπλοΐας των σκαφών από τους χειριστές,

Την εκμίσθωση και χειρισμό ταχύπλοου μικρού σκάφους, χωρίς την προβλεπόμενη Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους.

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής υπενθυμίζει σε όλους τους πολίτες, χειριστές και εκμισθωτές των εν λόγω σκαφών, την υποχρέωση συμμόρφωσής τους με την υφιστάμενη νομοθεσία και την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την ενίσχυση της νομιμότητας και της ασφάλειας στις ελληνικές θάλασσες.