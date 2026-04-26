Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Λασίθι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής (26/4) στο Λασίθι.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 9 χιλιόμετρα νότια από το Καβούσι, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αυτόματη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου (25/4) είχε προηγηθεί ισχυρότερη δόνηση 4,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο δυτικά-νοτιοδυτικά του Γούδουρα Ηρακλείου και εστιακό βάθος 9,2 χιλιομέτρων. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκαν και δύο μετασεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 3,7.

Παράλληλα, την Παρασκευή (24/4) είχε καταγραφεί σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή περίπου 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα, με εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησε την ίδια ημέρα μετασεισμός 5 Ρίχτερ, 18 χιλιόμετρα νότια της ίδιας περιοχής, με βάθος 7,7 χιλιομέτρων.