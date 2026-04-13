Συναγερμός σήμανε στις Αρχές την Δευτέρα του Πάσχα 13/4 όταν εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 59 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) εντοπίστηκε λέμβος σε δυσχερή θέση από γαλλικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφος της FRONTEX, στην Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγινε γνωστό διασώθηκαν 59 αλλοδαποί επιβαίνοντες από πλοίο με σημαία Παναμά, στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικών μιλίων των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στον Κόλπο Μεσαράς.