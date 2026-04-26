Εξάρχεια: Θύμα άγριας επίθεσης ο γιος του Νίκου Ρουσόπουλου

Ο 20χρονος γιος του γνωστού ποινικολόγου, Νίκου Ρουσσόπουλου, έγινε στόχος επίθεσης τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (24/04), στα Εξάρχεια.

Στην οδό Μεσολογγίου έξω από μεζεδοπωλείο στα Εξάρχεια σημειώθηκε το περιστατικό, όταν 12 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσέγγισαν τον νεαρό φοιτητή Νομικής.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Star, ο 20χρονος είχε στοχοποιηθεί από τους δράστες λόγω της ιδιότητας του πατέρα του. Αρχικά τον ρώτησαν «εσύ δεν είσαι ο γιος του Ρουσσούπολου;» και έπειτα ξεκίνησαν με μανία να τον χτυπούν στο κεφάλι.

Ο νεαρός δέχθηκε χτυπήματα με σιδηρογροθιά, με συνέπεια να χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχοντας υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι.

Την επικινδυνότητα της κατάστασης τόνισε ο Νίκος Ρουσσόπουλος, λέγοντας ότι τα χτυπήματα θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία για τη ζωή του γιου του.

Ήδη έχει υποβληθεί μήνυση για το περιστατικό, ενώ οι Αρχές μέσα από καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες.