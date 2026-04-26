ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την ανάδειξη οργάνων
Η Εφορευτική Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:
Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.
Ψήφισαν: 317
Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
Λευκά: 30
Άκυρα: 8
Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)
- Κώστας Τσουκαλάς 261
- Μιλένα Αποστολάκη 251
- Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
- Παύλος Γερουλάνος 228
- Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
- Μιχάλης Κατρίνης 226
- Άννα Διαμαντοπούλου 224
- Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
- Παύλος Χρηστίδης 211
- Θανάσης Γλαβίνας 201
- Χάρης Δούκας 192
- Κώστας Σκανδαλίδης 184
- Νίκος Μήλης 181
- Λευτέρης Καρχιμάκης 176
- Κώστας Παπαδημητρίου 174
- Μιχάλης Αεράκης 174
- Μαρία Δαφέρμου 170
- Μάρα Κουκουδάκη 159
- Κατερίνα Σολωμού 144
- Έφη Χαλάτση 131
- Φίλιππος Σαχινίδης 129
- Τόνια Αντωνίου 124
- Μιχάλης Τζελέπης 121
Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)
- Κόκκιας Σάκης 190
- Καπώνης Δημοσθένης 184
- Ζούπη Εύα 159
- Παπαγιανάκης Κώστας 159
- Τσούνης Χρήστος 159
- Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
- Μπίνα Στέλλα 156
- Πολίτης Θωμάς 150
- Τσακάλου Δανάη 150
- Αυξεντίου Κατερίνα 140
- Τσαρος Περικλής 137
- Νούσιος Βασίλης 124
- Κατσίλας Γρηγόρης 123
- Σιώζου Σεβαστή 120
- Κονδύλης Χάρης 118
