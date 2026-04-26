Κεφαλονιά: Αυτοψία στο δωμάτιο που έμεινε η Μυρτώ – Στο «μικροσκόπιο» τηλέφωνα και λογαριασμοί

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονιά, μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου είχε εντοπιστεί η 19χρονη.

Σύμφωνα με το Star, η έρευνα στο δωμάτιο 10 έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/04) και διήρκεσε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο.

Στην αυτοψία συμμετείχαν η ανακρίτρια της υπόθεσης, αστυνομικοί, καθώς και ο δικηγόρος της οικογένειας της κοπέλας.

Όπως αναφέρεται, παρά τον σχολαστικό έλεγχο του χώρου, δεν προέκυψαν σημαντικά ευρήματα. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είχε καθαρίσει το δωμάτιο πριν φτάσουν οι Αρχές, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ο ίδιος παραδεχτεί.

Ωστόσο, καταγράφηκαν με ακρίβεια η διάταξη του χώρου, καθώς και τα σημεία εισόδου και εξόδου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε γειτονικούς χώρους του ξενοδοχείου.

Άρση απορρήτου και νέες εξελίξεις

Η ανακρίτρια έχει διατάξει την άρση του τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ παράλληλα έχουν ζητηθεί και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα, καθώς εκτιμάται ότι μπορούν να ρίξουν φως στις κινήσεις και τις επαφές του 23χρονου πριν από το συμβάν.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το κρίσιμο ερώτημα για το τι είπε ο κατηγορούμενος στη Μυρτώ και την έπεισε να πάνε στο συγκεκριμένο δωμάτιο.

Μαρτυρίες και αντιφάσεις

Πληροφορίες από το περιβάλλον της 19χρονης αναφέρουν ότι ο 23χρονος φέρεται να τη ζήλευε και να την είχε βάλει στο στόχαστρο, μετά από έναν καβγά που είχαν λίγες εβδομάδες πριν.

Παράλληλα, προκύπτει ότι εκείνος ήταν που γνώριζε τον 66χρονο άνδρα και τον έφερε σε επαφή με τη Μυρτώ, ενώ φέρεται να μην είχε αποκαλύψει την ύπαρξή του στις Αρχές.

Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις του εμφανίζουν ασυνέπειες: ενώ υποστήριξε πως βρισκόταν μαζί της σε παγκάκι, καταγραφές από κάμερες τον δείχνουν να κινείται μόνος.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης.