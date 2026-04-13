Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στους Καλούς Λιμένες – Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 60 άτομα σε λέμβο
Νέος συναγερμός στις Αρχές
Στον εντοπισμό και την διάσωση 60 μεταναστών σε λέμβο που βρισκόταν σε δυσχερή θέση στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη προχώρησε το Λιμενικό Σώμα.
Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ εντοπίστηκε λέμβος σε δυσχερή θέση από γαλλικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX, ενώ διασώθηκαν οι 60 μετανάστες από σκάφος της FRONTEX, στη θαλάσσια περιοχή των 32 ναυτικών μιλίων ΑΝΑ των Καλών Λιμένων. Πλέον, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Νωρίτερα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 59 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης.
