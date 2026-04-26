YFSF: Αποθεώθηκε ο Μέμος Μπεγνής για την εμφάνιση ως APON

Στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» ανέβηκε για δεύτερη φορά ο Μέμος Μπεγνής, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη μεταμφίεσή του σε APON, στο δεύτερο επεισόδιο που προβάλλεται σήμερα, Κυριακή (26/04).

Στο πλαίσιο του σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός κλήθηκε να υποδυθεί έναν καλλιτέχνη εντελώς διαφορετικό, τόσο εμφανισιακά όσο και καλλιτεχνικά, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Βοριάς».

Από τις πρώτες νότες, οι χρήστες των social media ενθουσιάστηκαν με την προσπάθειά του να «γίνει» ο APON, ενώ σύντομα ήρθαν και τα θετικά σχόλια των κριτών.

«Πιστέψτε με, είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω τραγουδήσει. Και έχω τραγουδήσει δύσκολα πράγματα. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι απλό», είπε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής.

«Είναι τρομερά δύσκολο. Έτρεμε η καρδούλα μου. Ήθελα να το ζήσω, όμως, πάρα πολύ», είπε ακόμη στην κριτική επιτροπή του YFSF.