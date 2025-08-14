Σαμοθράκη: Συντονισμένη επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματισμένης στα Θέρμα

Στα Θέρμα Σαμοθράκης στήθηκε μία επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με ένα όχημα, όπου μετέφεραν την τραυματία σε ασφαλές σημείο, από όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

