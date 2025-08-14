Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Συντονισμένη επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματισμένης στα Θέρμα

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με ένα όχημα

Σαμοθράκη: Συντονισμένη επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματισμένης στα Θέρμα
DEBATER NEWSROOM

Στα Θέρμα Σαμοθράκης στήθηκε μία επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με ένα όχημα, όπου μετέφεραν την τραυματία σε ασφαλές σημείο, από όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

