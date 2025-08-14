Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ξάνθη: Φωτιά ξέσπασε στους Τοξότες κοντά στα νεκροταφεία – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν τις φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα

Τη νύχτα της Πέμπτης (14/08), πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους Τοξότες του Δήμου Τοπείρου στην Ξάνθη, κοντά στα τοπικά νεκροταφεία.

Οι ισχυροί άνεμοι βοήθησαν τις φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους. Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, αποφεύγοντας τα χειρότερα.


