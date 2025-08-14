Ξάνθη: Φωτιά ξέσπασε στους Τοξότες κοντά στα νεκροταφεία – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)
Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν τις φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα
Τη νύχτα της Πέμπτης (14/08), πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους Τοξότες του Δήμου Τοπείρου στην Ξάνθη, κοντά στα τοπικά νεκροταφεία.
Οι ισχυροί άνεμοι βοήθησαν τις φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους. Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, αποφεύγοντας τα χειρότερα.
