Λένα Μαντά για λέμφωμα: «Με το που έβαζα την περούκα έκλαιγα – Ο Γιώργος δε με είδε ποτέ χωρίς σκουφάκι»

Η Λένα Μαντά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» και μίλησε με βαθιά συγκίνηση για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της. Η γνωστή συγγραφέας αναφέρθηκε στη στιγμή που έμαθε για το πρόβλημα στο στομάχι της, αλλά και στις δύσκολες χημειοθεραπείες που ακολούθησαν.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η εξομολόγησή της για την απώλεια των μαλλιών της, αποκαλύπτοντας ότι έκλαιγε κάθε φορά που φορούσε την περούκα της.

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Παράλληλα, μοιράστηκε μια πολύ προσωπική στιγμή, αναφέροντας ότι ο σύζυγός της, ο Γιώργος, δεν την είδε ποτέ χωρίς το σκουφάκι της κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Όλα όσα εξομολογήθηκε η Λένα Μαντά

«Με διαβεβαίωσαν οι γιατροί ότι το είχα προλάβει στην αρχή. Η λέξη καρκίνος δεν ακούστηκε ποτέ. Είχα λέμφωμα στο στομάχι το οποίο το πρόλαβα…. Θα μπορούσε όμως να ήταν κάτι σοβαρό. Είναι προκαρκινικό στάδιο. Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι σαν να έπεσα από τον πέμπτο και να προσγειώθηκα στα 4 σαν γάτα. Τόσο τυχερή είστε. Και είμαι από ανθρώπους τέρμα αναβλητική με τους γιατρούς», είπε αρχικά η Λένα Μαντά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Έβαλα τα κλάματα με το που μου είπαν για τις χημειοθεραπείες. Ξεκινάω τις χημειοθεραπείες, την πρώτη μέρα πέφτουν τα μαλλιά, αρχίζουν να πέφτουν και ήταν λίγο περίεργο γιατί είχα να πάω σε μία εκπομπή στην τηλεόραση και όπως βάφομαι και τραβάω τα μαλλιά πίσω και μετά χτενίζομαι και ακούω έναν περίεργο ήχο, κάνω έτσι να δω και έφυγε.

Φτιάχνω το μαλλί. Πήγα στην εκπομπή, γύρισα, μετά ήταν αυτό συνέχεια, φεύγανε μαλλιά και είπα πως δεν θα κάτσω να δω το τέλος. Είχαμε πάει με τον Γιώργο και είχαμε βρει περούκα με φυσική τρίχα, ανταύγειες, ακριβώς το μαλλί μου».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

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Θυμίζουμε ότι η Λένα Μαντά ήρθε αντιμέτωπη με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας όταν διαγνώστηκε με λέμφωμα στο στομάχι. Όπως έχει εξομολογηθεί η ίδια σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις, η λέξη «καρκίνος» δεν ακούστηκε ποτέ άμεσα από τους γιατρούς της, καθώς επρόκειτο για ένα προκαρκινικό στάδιο το οποίο ευτυχώς πρόλαβε στην αρχή του.

Παρόλα αυτά, η διάγνωση και η διαδικασία της θεραπείας αποτέλεσαν ένα ισχυρό σοκ, με τους γιατρούς να της επισημαίνουν πόσο τυχερή στάθηκε που εντόπισε το πρόβλημα έγκαιρα, προτού εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο απειλητικό.