Απίστευτο περιστατικό στην Βικτώρια – Στράβωσαν την πόρτα με τα χέρια και έκλεψαν αμάξι

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Βικτώριας όταν άγνωστοι έκλεψαν αμάξι σπάζοντας την πόρτα του αυτοκινήτου.

Στο οπτικό υλικό που δημοσίευσε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου αγανακτισμένος μήπως και βρεθεί ο δράστης. Ο δράστης Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξαφάνισα αυτοκίνητο μέσα μεσημέρι από την πλατεία Βικτωρίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο οπτικό υλικό που δημοσίευσε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου αγανακτισμένος μήπως και βρεθεί ο δράστης. Διακρίνεται να πλησιάζει το αυτοκίνητο χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Με το χέρι του στραβώνει την πόρτα του συνοδηγού, το βάζει μέσα και ανοίγει τις ασφάλειες.

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Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας απλά το χέρι του στραβώνει την πόρτα του συνοδηγού, το βάζει μέσα και ανοίγει τις ασφάλειες.

Αργότερα, απομακρύνεται για λίγο και μετά σύμφωνα με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη το αυτοκίνητο του εξαφανίζεται. Το περιστατικό έγινε μέρα μεσημέρι της Τρίτης στις 2:45 ενώ ο ιδιοκτήτης όταν το απόγευμα στις εφτά πήγε να το πάρει δυστυχώς δεν το έβρισκε.

Μάλιστα, το άτυχο θύμα μόλις του είχε κάνει σέρβις και το είχε μετατρέψει σε υγραέριο. Ο ίδιος έκανε καταγγελία στην αστυνομία ωστόσο το αυτοκίνητο ακόμη το αναζητούν