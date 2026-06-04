Αναστάτωση στο λιμάνι του Πειραιά, έπεσε αυτοκίνητο στη θάλασσα – Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού
Στην περιοχή της πύλης Ε4
Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε το πρωί της Πέμπτης 4/6 η πτώση αυτοκινήτου στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά.
Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κατά τη στιγμή της πτώσης του στη θάλασσα, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής.
Επίσης, σημείο βρίσκονται κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις