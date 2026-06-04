Κίνηση τώρα: “Ασφυξία” στον Κηφισό – Καθυστερήσεις σε Κηφισιάς, κέντρο, Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και σήμερα Πέμπτη 4/6 οι οδηγοί στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, καθώς η κίνηση είναι πολύ αυξημένη.

Πιο συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα και σήμερα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

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Επίσης, υπομονή χρειάζονται και όσοι κινούνται με τα οχήματά τους στην Αχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισίας , στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη λεωφόρο Συγγρού, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις συναντούν και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.