Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 3/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα και ελαστικά στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv η πυρκαγιά ξέσπασε στον καταυλισμό Ρομά με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

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Στο σημείο για την κατάσβεσή της επιχειρούν δυο οχήματα με 6 πυροσβέστες της Π.Υ Κορίνθου.