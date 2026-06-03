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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξερά χόρτα και ελαστικά στα Εξαμίλια Κορινθίας

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε ξερά χόρτα και ελαστικά στα Εξαμίλια Κορινθίας
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 3/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα και ελαστικά στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv η πυρκαγιά ξέσπασε στον καταυλισμό Ρομά με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

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Στο σημείο για την κατάσβεσή της επιχειρούν δυο οχήματα με 6 πυροσβέστες της Π.Υ Κορίνθου.

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