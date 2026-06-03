Φωτιά σε ξερά χόρτα και ελαστικά στα Εξαμίλια Κορινθίας
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 3/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα και ελαστικά στα Εξαμίλια Κορινθίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv η πυρκαγιά ξέσπασε στον καταυλισμό Ρομά με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.
Στο σημείο για την κατάσβεσή της επιχειρούν δυο οχήματα με 6 πυροσβέστες της Π.Υ Κορίνθου.
πηγή στην Google
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