Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά (Βίντεο)

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Ωστόσο, παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις πυρόσβεσης, προκειμένου να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 Ε/Π, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ και μηχανημάτων έργου.



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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου.

Η πυρκαγιά καίει μέχρι σε χαμηλή βλάστηση βορείως της θέσης «Σοφό» και κατευθύνεται προς το βουνό, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να κινητοποιούνται άμεσα, καθώς η περιοχή απαιτεί γρήγορη επέμβαση λόγω της βιομηχανικής δραστηριότητας και των ανοιχτών εκτάσεων που υπάρχουν στον Ασπρόπυργο.

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Από καύσεις ελαστικών ξεκίνησε η πυρκαγιά

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καύσεις καλωδίων και ελαστικών πλησίον καταυλισμού Ρομά και σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση (16:25), οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί. Στο σημείο, αυτή την στιγμή, επιχειρούν 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματαενώ έχουν σηκωθεί και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό της επιχείρησης.

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