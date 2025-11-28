Σαλαμίνα: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται τώρα ότι σκότωσε την πεθερά της, επικαλείται σοκ και κενά μνήμης

Προφυλακιστέα κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η 46χρονη που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα, παρόλο που στην απολογία της ανέτρεψε την αρχική της ομολογία και αρνήθηκε ότι σκότωσε την 75χρονη.

Η 46χρονη οδηγήθηκε γύρω στις 8 το πρωί, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά για να απολογηθεί. Μάλιστα, την αποδοκίμασαν πολίτες που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απολογία ενώπιον του ανακριτή διήρκησε περίπου ενενήντα λεπτά. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε η δικηγόρος της, η κατηγορούμενη πλέον αρνείται ότι σκότωσε την πεθερά της, επικαλούμενη σύγχυση, σοκ και κενά μνήμης.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» από την ημέρα του εγκλήματος και ότι έχει «κενά μνήμης», όπως αποκάλυψε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απολογία της κατηγορούμενης η δικηγόρος της, Ειρήνη Μαρούπα, σύμφωνα με στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τη συνήγορό της, η ίδια «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ αποκάλυψε ότι θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Η δικηγόρος της 46χρονης επισήμανε πως «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και ότι «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε».

Ακόμα, υποστήριξε πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Η ίδια ανέφερε ότι η επικοινωνία με την εντολέα της δεν είναι πλήρης, καθώς η 46χρονη «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες» και έχει κενά μνήμης, για τα οποία θα ζητηθεί ιατρική εξέταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη 27/11 σε δήλωσή της στον ΑΝΤ1, η 46χρονη είπε πως «μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας», είπε στον ΑΝΤ1.

«Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» πρόσθεσε στη δήλωσή της η κατηγορούμενη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλλαγή στάσης της 46χρονης, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της δικηγόρου της οικογένειας του θύματος, Κατερίνας Τσιώνα, η οποία αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν τις προηγούμενες μέρες να δήλωνε μεταμέλεια και τώρα να μην αποδέχεται τη δολοφονία.