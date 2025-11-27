Σαλαμίνα: Συντετριμμένη τώρα η νύφη που σκότωσε την πεθερά της – “Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας”

Μετανιωμένη εμφανίζεται τώρα η 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα, την ώρα που οι αποκαλύψεις για το στυγερό έγκλημα συνεχίζονται.

Σε δήλωσή της που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 σήμερα το πρωί, η 46χρονη δηλώνει είναι αποφασισμένη να πει όλη την αλήθεια για τη δολοφονία και δηλώνει συντετριμμένη.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό», δήλωσε η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος.

Μάλιστα, όπως δήλωσε η δικηγόρος της, Ειρήνη Μαρούπα, «έμεινε στο αυτοκίνητο μισή ώρα πριν μπει στο σπίτι της 75χρονης σκεπτόμενη τι πάει να κάνει».

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Παρασκευή 28/11, μετά την προσαγωγή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. Σε βάρος της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ο δεύτερος δικηγόρος της κατηγορούμενης, Βασίλης Ταουξής, είπε:

«Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς. Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της. Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο ανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της».

«Η πελάτισσά μου και δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε στις προανακριτικές της απολογίες – ομολογίες. Δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”». Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα. Δεν προκύπτει από την ομολογία και την προανάκριση ότι πήρε κοσμήματα από το σπίτι. Μπήκε στο σπίτι με στόχο την κλοπή, υπέθετε ότι είχε κοσμήματα, δεν ήξερε την οικονομική κατάσταση της γιαγιάς», σημείωσε ο δικηγόρος.

Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε», έλεγε η 75χρονη

Περίπου 7,5 μήνες πριν, ο σύζυγος της 75χρονης είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και τότε λέγεται ότι είχε συμβεί ένα έντονο περιστατικό ανάμεσα σε πεθερά και νύφη.

Όπως μετέδωσε χθες η εκπομπή Live News του Mega, μετά την κηδεία η 46χρονη εξοργίστηκε όταν είδε πάνω στο μνήμα μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία δεν εμφανιζόταν η ίδια αλλά, η πρώην σύζυγος του συντρόφου της.

«Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε, τη φοβάμαι», φέρεται να έλεγε από τότε η πεθερά, μη μπορώντας να εξηγήσει την έντονη αντίδραση της νύφης επειδή δεν τοποθετήθηκε στο μνήμα μια οικογενειακή φωτογραφία όπου θα φαινόταν και η 46χρονη.