Σαλαμίνα: Απολογείται η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της – Αποδοκιμασίες έξω από τα δικαστήρια

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά έφτασε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής 28/11 η 46χρονη που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα στις 31/11, προκειμένου να απολογηθεί.

Η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε στα δικαστήρια με ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ έξω από το κτίριο την αποδοκίμασαν έντονα πολίτες που ήταν συγκεντρωμένοι.

Σε βάρος της γυναίκας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία. Οι κατηγορίες που τη βαραίνουν είναι ανθρωποκτονία με δόλο, περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

«Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας», είπε στον ΑΝΤ1.

«Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» πρόσθεσε στη δήλωσή της η 46χρονη.

Κόρη 75χρονης: «Λέει ψέματα, δεν είναι εθισμένη στον τζόγο»

Για «προμελετημένο έγκλημα» κάνει λόγο από την πλευρά της η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε από τη νύφη της στη Σαλαμίνα.

Μιλώντας στο Mega, ανέφερε πως αποκλείει το ενδεχόμενο η δολοφόνος να ήταν εθισμένη στον τζόγο, καθώς εκτιμά πως θα είχε καταλάβει και η ίδια τα σημάδια.

«Ήταν προμελετημένο, ψυχρό και οργανωμένο έγκλημα. Το είχε σίγουρα καιρό στο μυαλό της. Λέει ψέματα για τον τζόγο. Θα την είχα καταλάβει. Η κόρη μου κάνει πρωταθλητισμό, εγώ είμαι αθλητικός παράγοντας, έχουμε στενή επαφή με αυτά, έχω αθλητές που έχουν θέματα, θα το είχα καταλάβει. Δεν ήταν εθισμένη» ανέφερε.

Σε ερώτηση για τα 1.100 ευρώ που η καθ’ ομολογίαν δράστις είχε πάρει και τα είχε τζογάρει, η κόρη του θύματος είπε πως ο αδελφός της δεν το γνώριζε, ενώ έριχνε σε τρίτα πρόσωπα, φίλους των παιδιών, την πιθανότητα να είχαν κλέψει τα λεφτά από το σπίτι.

Η κόρη του θύματος αποκάλυψε πως άκουσε το ηχητικό ντοκουμέντο με τη μητέρα της να παρακαλά για τη ζωή της.

«Σήμερα είναι μία δύσκολη ημέρα. Έχω μάθει περίπου τι λένε τα ηχητικά. Όσο κι αν προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη… αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή που ζούμε. Να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλάει για τη ζωή της» είπε, και πρόσθεσε: «Αυτή κατέστρεψε τη ζωή τη δική της και όλων μας. Είναι λεπτή αυτή η γραμμή που την ξεπερνάς και φτάνεις στην άλλη άκρη».

Για τη στάση της νύφης της, είπε: «Άκουσα, λέει, ότι ζητάει συγγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα, την Τετάρτη, πριν τη συλλάβουν. (…) Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει. Από πού να ζητήσει συγγνώμη; Από τη μάνα μου που είναι στο χώμα με αυτόν τον τρόπο; Δεν θα παραδινόταν, άμα δεν την είχαν πιάσει. Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα, γιατί αν ήθελε να την κλέψει τη μάνα μου, την έκλεβε και πρωί» είπε.