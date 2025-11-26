Σαλαμίνα: «Μη μου κάνεις κακό, πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω» – Σοκάρει το ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία της 75χρονης

Στο φως ήρθαν την Τετάρτη 26/11 ένα απόσπασμα από όσα έλεγε η 76χρονη κατά τη διάρκεια της δολοφονίας της από την 46χρονη νύφη της στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα, στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στη διάθεση τους οι Αρχές ακούγεται η ηλικιωμένη να παρακαλεί την 46χρονη νύφη της να μην τη σκοτώσει.

Ο διάλογος ανάμεσα στις δυο γυναίκες έχει ως εξής:

46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.

46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά;

75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…

Σαλαμίνα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία απαγγέλθηκαν στη 46χρονη η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκε στα δικαστήρια Πειραιά προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σε εισαγγελέα και ανακριτή.

Η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, με την πλευρά της να επικαλείται “διανοητικά προβλήματα και εθισμό στον τζόγο“.

Σαλαμίνα: Το SMS που έστειλε η 46χρονη στην πεθερά της μετά τον φόνο

Δεν έχουν τέλος τα στοιχεία που βλέπουν το “φως” για τη σοκαριστική δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της.

Η καθ’ομολογίαν δράστης προσπάθησε να συγκαλύψει το έγκλημα και να παραπλανήσει τις Αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες αφού είχε σκοτώσει την πεθερά της, η 46χρονη φέρεται να επιχείρησε να “χτίσει” άλλοθι, στέλνοντας μήνυμα στο κινητό της 75χρονης. Σε αυτό αποκαλούσε το θύμα “μαμά” και τη ρωτούσε αν είναι καλά.

Επίσης, σύμφωνα με μαρτυρίες, η 46χρονη έκλεισε προσωρινά τις κάμερες ασφαλείας τόσο στο σπίτι της πεθεράς της όσο και στο δικό της το πρωί της ημέρας του εγκλήματος, με σκοπό να μην διαπιστωθεί από τις Αρχές η ακριβής ώρα που πήγε ή έφυγε από την οικία της.

Στο ψυχιατρείο ο σύζυγος της 46χρονης

Ακόμα πιο δραματική τροπή πήρε η στυγερή δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της, καθώς ο γιος του θύματος μη μπορώντας να αντέξει το σοκ, εισήχθη στο ψυχιατρείο.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας που είναι σε τραγική ψυχολογική κατάσταση, κατέρρευσε μόλις έμαθε από τις αστυνομικές αρχές ότι συνελήφθη η σύζυγός του για τον φόνο της μητέρας του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνει εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.

“Δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της” φέρεται να μονολογούσε.

Η 75χρονη, όπως έχει προκύψει από την έρευνα και την ιατροδικαστική εξέταση, μαρτύρησε στα χέρια της νύφης της, ενώ οι τελευταίες στιγμές της έχουν καταγραφεί καρέ -καρέ σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών.

Σε αυτό η 75χρονη ακούγεται να εκλιπαρεί για την ζωή της. Μάλιστα, πολλές φορές ακούγεται να λέει τη φράση “αγόρι μου”. Επιπλέον, όταν η άτυχη γυναίκα καταλαβαίνει ότι είναι οι τελευταίες στιγμές της, ακούγεται να ψέλνει το πάτερ ημών.