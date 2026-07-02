Απίστευτο βίντεο με «μάχη» λαγοκέφαλων στην Κρήτη – Σύγκρουση για ένα δόλωμα

Μια απίστευτη μάχη ανάμεσα σε λαγοκέφαλους στην Κρήτη ήρθε στο φως με ένα απίστευτο βίντεο που έγινε viral στα social media.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του Mike Karpodinis στο Facebook φαίνεται η μάχη των δυο λαγοκέφαλων για ένα δόλωμα.

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Λίγο αργότερα, πλησιάζουν κι άλλοι λαγοκέφαλοι, με έναν από αυτούς να επιτίθεται άγρια στους υπόλοιπους προκειμένου να κατακτήσει το δόλωμα.