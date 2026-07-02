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ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο βίντεο με «μάχη» λαγοκέφαλων στην Κρήτη – Σύγκρουση για ένα δόλωμα

Απίστευτο βίντεο με «μάχη» λαγοκέφαλων στην Κρήτη – Σύγκρουση για ένα δόλωμα
DEBATER NEWSROOM

Μια απίστευτη μάχη ανάμεσα σε λαγοκέφαλους στην Κρήτη ήρθε στο φως με ένα απίστευτο βίντεο που έγινε viral στα social media.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του Mike Karpodinis στο Facebook φαίνεται η μάχη των δυο λαγοκέφαλων για ένα δόλωμα.

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Λίγο αργότερα, πλησιάζουν κι άλλοι λαγοκέφαλοι, με έναν από αυτούς να επιτίθεται άγρια στους υπόλοιπους προκειμένου να κατακτήσει το δόλωμα.

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