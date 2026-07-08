Γυαλιά ηλίου: Πόσο προστατεύουν από την ακτινοβολία – Πώς και από πού να διαλέξεις

Τα γυαλιά ηλίου δεν είναι ένα μόνο ένα απαραίτητο αξεσουάρ μόδας, αλλά είναι πολύτιμα για την προστασία των ματιών από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

Έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών Οπτομετρών (ΠΣΟΟ)–ΝΠΔΔ, με αφορμή πρόσφατες εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας που επιτρέπουν τη διάθεση γυαλιών ηλίου από μη οπτικά καταστήματα, χωρίς την υποχρεωτική παρουσία Οπτικού –Οπτομέτρη.

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Όπως επισημαίνουν η πώληση τους χωρίς επιστημονική καθοδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο επιλογής ακατάλληλων φακών, οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ματιών τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών.

Τα κριτήρια επιλογής

Με βάση τις πιο πρόσφατες οδηγίες η προστασία θα πρέπει να φτάνει στα 380nm (ανώτερο όριο της UVA) αλλά και να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της UVB.

Παράλληλα, οι οδηγίες περιγράφουν τις μηχανικές, οπτικές και λοιπές προδιαγραφές για τα γυαλιά ηλίου γενικής χρήσης.

Επομένως, η σήμανση των γυαλιών ηλίου με το σήμα CE δεν εγγυάται τη σωστή απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Το 2010, μία μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 17.3% των γυαλιών ηλίου που έφεραν πιστοποίηση CE δεν πληρούσαν την τότε ισχύουσα Ευρωπαϊκή οδηγία που απαιτούσε την απορρόφηση του 95% της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Η χρήση μη πιστοποιημένων γυαλιών που φέρουν απλώς σκούρους φακούς χωρίς επαρκή UV προστασία είναι πιο επικίνδυνη από το να μην φορά κάποιος καθόλου γυαλιά. Οι σκούροι φακοί προκαλούν διαστολή της κόρης, επιτρέποντας σε περισσότερη UV ακτινοβολία να εισέλθει στο μάτι, αυξάνοντας δυνητικά τις πιθανότητες για κάποια σχετιζόμενη οφθαλμική βλάβη.

Ποια κατηγορία χρειάζεστε

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Ως προς τα επίπεδα φιλτραρίσματος φωτεινότητας ορίζονται σε κατηγορίες από 0 έως 4.

Η σκουρότητα των γυαλιών ηλίου βαθμονομείται και κυμαίνεται από 0 έως 4, με την αρίθμηση 0 να αφορά τους πιο ανοιχτόχρωμους φακούς και την αρίθμηση 4 να αναφέρεται στους πιο σκουρόχρωμους φακούς – και αντίστοιχα η προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία να κυμαίνεται από πολύ περιορισμένη (0) έως πολύ υψηλή (4).

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•Κατηγορία 0 — Πολύ περιορισμένη προστασία. Διαυγείς ή ελαφρώς χρωματισμένοι φακοί, χρήση εσωτερική.

Κατηγορία 1 — Περιορισμένη προστασία. Ήπια χρωματισμένοι φακοί για ημέρες με ήπια ηλιοφάνεια. Συνιστώνται για οδήγηση

Κατηγορία 2 — Καλή προστασία. Μέτρια χρωματισμένοι φακοί για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Συνιστώνται για οδήγηση

Κατηγορία 3 — Υψηλή προστασία. Σκουρόχρωμοι φακοί για χρήση τις ηλιόλουστες ημέρες (οι πιο κοινοί). Συνιστώνται για οδήγηση

Κατηγορία 4 — Πολύ υψηλή προστασία. Πολύ σκουρόχρωμοι φακοί για χρήση σε πολύ έντονη ηλιοφάνεια (π.χ. παραλία, θαλάσσια σπορ, χιόνι, σκι).

Επιτρέπουν μόνο στο 8% του ηλιακού φωτός να φτάσει στους οφθαλμούς. Δε συνιστώνται για οδήγηση.