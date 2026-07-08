Θεσσαλονίκη: “Βουνά” από μπάζα, απόβλητα και μηχανήματα σε εταιρεία-“φάντασμα” στο Καλοχώρι (Φωτογραφίες)

Εκτεταμένη ρύπανση που προκαλούταν σε εταιρεία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν αστυνομικοί, στο πλαίσιο ελέγχων και διερεύνησης καταγγελιών για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την υπόθεση συνελήφθη 46χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου καθώς και σε βάρος 32χρονου και 46χρονης Ελλήνων, σχηματίσθηκε κατά περίπτωση δικογραφία για παράβαση των Νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, για το ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων και για πλαστογραφία.

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Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης 7/7 πραγματοποιήθηκε αυτοψία-περιβαλλοντική επιθεώρηση στη συγκεκριμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση απορριμμάτων και στο εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, η οποία λειτουργεί επ’ ονόματι του 32χρονου.

Στο χώρο της επιχείρησης βρισκόταν ο 46χρονος, ως αποκλειστικός διαχειριστής του χώρου, ο οποίος και συνελήφθη καθώς παρουσίασε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα για την λειτουργία της και όπως προέκυψε λειτουργούσε άνευ νόμιμης άδειας και άνευ περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο της επιχείρησης υπήρχαν διάσπαρτοι σωροί με απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), καθώς και σωροί με απόβλητα ξυλείας, πλαστικών, υφασμάτων, ογκωδών αποβλήτων, παλαιών μετάλλων σκραπ, Απόβλητα Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), μηχανήματα συμπίεσης πλαστικού και ξύλου καθώς και θρυμματιστές των εν λόγω αποβλήτων (εκτός ΑΕΚΚ). Επιπλέον, υπήρχαν μεταλλικές κατασκευές, γερανοφόρα οχήματα καθώς και όχημα φορτωτής, το οποίο ήταν έμφορτο με αποσυναρμολογημένα ξύλα.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών ήταν η πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, η ρύπανση και υποβάθμιση του εδάφους, του υπεδάφους με κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι τα πλαστά πιστοποιητικά έγγραφα τα προμηθεύτηκε ο 46χρονος από την 46χρονη, η οποία είχε αναλάβει την διαδικασία και όλες τις ενέργειες διεκπεραίωσης για την αδειοδότηση της εν λόγω επιχείρησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.