Σαλαμίνα: 58χρονος γλίστρησε και έπεσε από ύψος στη θάλασσα (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν ένας 58χρονος γλίστρησε και έπεσε από ύψος στη θάλασσα στη Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα, η Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας ενημερώθηκε για 58χρονο άνδρα που βρέθηκε σε δυσχερή θέση λόγω τραυματισμού σε δύσβατη βραχώδη περιοχή στα Σελήνια Σαλαμίνας.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, καταφέρνοντας τον απεγκλωβισμό του τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για περαιτέρω περίθαλψη.