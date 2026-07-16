Συνελήφθη 25χρονος στην Φυλή που πέταξε καλώδια και τα έκαψε σε οικόπεδο

Στη σύλληψη ενός 25χρονου στην περιοχή της Φυλής το μεσημέρι της Τετάρτης 15/7 προχώρησαν οι Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

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Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 15-7-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., κατέλαβαν τον κατηγορούμενο μαζί με άλλα -3- άτομα τα οποία αναζητούνται, να κινούνται με δύο οχήματα στην περιοχή της Φυλής όπου σε οικόπεδο απέρριψαν μεγάλη ποσότητα καλωδίων και προέβησαν σε καύση αυτών.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.