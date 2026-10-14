Ρόδος: Σοβαρές καταγγελίες στο DEBATER για τις συνθήκες λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου Λίνδου

Σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία στο Ειδικό Σχολείο Λίνδου στη Ρόδο φέρνει στο προσκήνιο ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων ΑμεΑ και όλων των παιδιών «Εθελοντούμε» – Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, μέσω του DEBATER ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Ο Σύλλογος έχει ήδη απευθυνθεί επισήμως στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από τις 21 Σεπτεμβρίου ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα που, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, εξακολουθούν να υφίστανται.

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Δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία του νέου σχολικού χώρου

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει ο Σύλλογος αφορά την καθυστέρηση στη λειτουργία του νέου σχολικού χώρου. Όπως αναφέρει, από την προηγούμενη σχολική χρονιά υπήρχαν διαβεβαιώσεις για τη λειτουργία νέου σχολείου σε κατάλληλες και πλήρως προσβάσιμες εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η λειτουργία του νέου χώρου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μόλις δύο αίθουσες και πρόσβαση μέσω σκάλας

Την ίδια ώρα, σοβαρούς προβληματισμούς προκαλούν οι συνθήκες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ειδικού Σχολείου Λίνδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο Σύλλογος, η σχολική μονάδα λειτουργεί σε χώρο με μόλις δύο αίθουσες, ενώ η πρόσβαση στην κύρια αίθουσα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω σκάλας.

Το ζήτημα της προσβασιμότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για σχολείο που απευθύνεται σε παιδιά με αναπηρία, τα οποία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται με ασφάλεια στις σχολικές αίθουσες και να συμμετέχουν απρόσκοπτα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και προβλήματα στη μεταφορά μαθητών

Στα προβλήματα που καταγράφει ο Σύλλογος περιλαμβάνονται, επίσης, ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για απουσία σχολικού νοσηλευτή, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και φυσικοθεραπευτή.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζητήματα τίθενται και για τη μεταφορά των μαθητών, καθώς αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται οχήματα τα οποία φέρεται να μη διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή και προσβάσιμη επιβίβαση και αποβίβαση των παιδιών.

Οι συγκεκριμένες αναφορές χρήζουν διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση και να διασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες για την ασφαλή μετακίνηση και εκπαίδευση των μαθητών.

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«Η εκπαίδευση δεν αποτελεί προνόμιο»

Με την παρέμβασή του, ο Σύλλογος ζητά από τις δημοσιογραφικές ομάδες να αναδείξουν το θέμα και να αναζητήσουν επίσημες απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς, ενώ επιδιώκει να πραγματοποιηθεί και σχετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Όπως επισημαίνει, στόχος δεν είναι η δημιουργία εντυπώσεων, η πολιτική αντιπαράθεση ή η στοχοποίηση προσώπων και φορέων, αλλά η εξασφάλιση συγκεκριμένων δεσμεύσεων και ουσιαστικών λύσεων.

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«Η εκπαίδευση δεν αποτελεί προνόμιο. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από την αναπηρία ή τις ιδιαίτερες ανάγκες του», τονίζει ο Σύλλογος, υπογραμμίζοντας ότι ζητούμενο είναι η λειτουργία ασφαλών σχολείων, με προσβάσιμες εγκαταστάσεις, κατάλληλο προσωπικό και ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την καταγραφή προβλημάτων, ελλείψεων και ζητημάτων προσβασιμότητας στα ειδικά σχολεία σε πανελλαδικό επίπεδο.

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«Δεν ζητούμε χάρη. Δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση. Ζητούμε ασφαλή σχολεία, προσβάσιμες εγκαταστάσεις, κατάλληλο προσωπικό και ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Σύλλογος καταλήγει επισημαίνοντας ότι πίσω από κάθε καθυστέρηση και κάθε έλλειψη βρίσκεται ένα παιδί που ενδέχεται να στερείται πολύτιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές του Ειδικού Σχολείου Λίνδου δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.