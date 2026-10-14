“Σαρώνει” τη χώρα η κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στη Ρόδο – Υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας στην Εύβοια, ζημιές σε σπίτια κι επιχειρήσεις στη Σκιάθο (βίντεο)

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου η χώρα, με πολλές περιοχές να παρουσιάζουν προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και τους σφοδρούς ανέμους.

Παράλληλα, μήνυμα προειδοποίησης μέσω του 112 εστάλη στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, για περιορισμό των μετακινήσεων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

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⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο νησί των Δωδεκανήσων δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ σε ορισμένες περιοχές η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσώρευσης νερών.

Παράλληλα, εκτός “αέρα” βρίσκεται από το πρωί το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο σταθμός της Ρόδου χτυπήθηκε από κεραυνό, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η διευθύντρια, Μαρία Βάλα. Ο κεραυνός προκάλεσε ζημιές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Από τα ξημερώματα οι τεχνικοί του σταθμού, μαζί με εξειδικευμένο συνεργείο, εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 και σε Εύβοια και Σκιάθο για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν σχολεία στη Σκιάθο, στη Σκόπελο και σε δήμους της Εύβοιας, ενώ η απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αφορά τις σχολικές μονάδες στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και τον περιορισμό των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

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⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Σκιάθου από την κακοκαιρία που έπληξε τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία 24ωρα. Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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«Συνεχίζει η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημειώνει ο κ. Τζούμας προσθέτοντας πως 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί οκτώ περιοχές και διοικητικές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Πελοπόννησος.

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Στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων αποφασίστηκε απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και του Λαυρίου, ενώ στο λιμάνι της Ραφήνας θα υπάρξουν τροποποιήσεις δρομολογίων.

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Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές βροχές, με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοδυτικοί, έντασης 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα υψηλότερα ορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της βόρειας Ελλάδας αναμένονται παροδικές χιονοπτώσεις.

Παράλληλα, στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας, οδηγώντας σε κλείσιμο δρόμων από τις πλημμύρες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, και συγκεκριμένα στη θέση «Καντά», καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα.

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων, καθώς η έντονη κακοκαιρία έχει ανεβάσει επικίνδυνα τη στάθμη του ποταμού που διασχίζει τον οικισμό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.