Στο DEBATER μίλησε ο πατέρας του 3χρονου κοριτσιού Στάθης Ραφτόπουλος, που ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένειά του, όταν ενημερώθηκε ότι η κόρη του είχε εξαφανιστεί από το σχολείο.

Όπως εξήγησε ο γνωστός τραγουδιστής που αγαπήσαμε όλοι μέσω της συμμετοχής του στο Fame Story, στο DEBATER, το παιδί δεν αποβιβάστηκε ποτέ στο σχολείο, αλλά παρέμεινε μέσα στο όχημα, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σημείο όπου σταθμεύεται.

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«Το παιδί μου έφυγε για να πάει στο σχολείο του, στο οποίο δεν αποβιβάστηκε ποτέ. Παρέμεινε μέσα, πήγε στο άλλο σημείο που το παρκάρουν, ξύπνησε, βγήκε έξω μόνο του και περιπλανήθηκε δεν ξέρω κι εγώ πόσες ώρες», περιγράφει ο πατέρας.

Η περιπέτεια της μικρής είχε ευτυχώς αίσιο τέλος, καθώς ένας περαστικός την εντόπισε και φρόντισε να την οδηγήσει σε κοντινό περιπολικό. Στη συνέχεια ενημερώθηκε η Αστυνομία και το παιδί παραδόθηκε στον πατέρα του.

«Τυχαία το βρήκε ένας περαστικός, ένας άγιος άνθρωπος, ο οποίος το πήγε στο πλησιέστερο περιπολικό και από εκεί και πέρα ήρθε η Αστυνομία και το παρέλαβα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Έκλαιγα και αγκάλιασα τον άνθρωπο που βρήκε την κόρη μου»

Ο πατέρας περιγράφει με έντονη συγκίνηση τη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιστατικό. Όπως λέει, η συνοδός του σχολικού λεωφορείου, η οποία φέρεται να είχε την ευθύνη για την επιτήρηση των παιδιών, ήταν εκείνη που τον κάλεσε τηλεφωνικά.

«Με πήρε τηλέφωνο η συνοδός την ώρα που ήμουν έτοιμος να ανέβω πάνω στη μηχανή και μου είπε ότι έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό με την κόρη μου. Όταν έφτασα, ξέσπασα σε λυγμούς. Αγκάλιασα τον κύριο που βρήκε την κόρη μου. Οι αστυνομικοί συγκινήθηκαν κι αυτοί και μου είπαν να ηρεμήσω», περιγράφει.

Όπως αποκαλύπτει, η μικρή χρειάστηκε να κινηθεί μόνη της σε μια περιοχή όπου υπήρχαν οικοδομές, οικοδομικά υλικά, σκυλιά και δρόμοι, γεγονός που κάνει ακόμη πιο τρομακτική την περιπέτειά της.

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«Είναι τρομακτικό να το σκεφτείς. Και όσο περνάει ο καιρός και το σκέφτομαι, αντί να ηρεμώ, τόσο περισσότερα πράγματα με τρομάζουν», λέει χαρακτηριστικά.

Η ψυχολογική υποστήριξη της μικρής και οι ερωτήσεις της

Ο πατέρας αναφέρει ότι η οικογένεια ακολουθεί τις οδηγίες παιδοψυχολόγου, προκειμένου το παιδί να μπορέσει να διαχειριστεί όσα συνέβησαν.

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Οι πρώτες δύο ημέρες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, ενώ η μικρή εξακολουθεί να κάνει ερωτήσεις, προσπαθώντας να καταλάβει γιατί δεν πήγε στο σχολείο, γιατί βγήκε μόνη της από το λεωφορείο και γιατί βρέθηκε χωρίς τους γονείς της.

«Ακολουθούμε τις οδηγίες που μας έδωσε ο παιδοψυχολόγος, πολύ πιστά. Σήμερα είναι καλύτερα. Οι πρώτες δύο μέρες ήταν δύσκολες. Κάνει ερωτήσεις, απορεί γιατί δεν πήγε, γιατί βγήκε έξω, γιατί ήταν μόνη της», εξηγεί.

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Όπως τονίζει, οι γονείς προσπαθούν να της απαντούν με προσοχή, χωρίς να κρύβουν την αλήθεια, αλλά και χωρίς να επιβαρύνουν περισσότερο την ψυχολογία της.

«Έχουμε κινηθεί ήδη νομικά»

Ο πατέρας ξεκαθαρίζει ότι η οικογένεια δεν πρόκειται να αφήσει την υπόθεση να περάσει χωρίς να αποδοθούν ευθύνες, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

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«Μιλάμε για δύο ενήλικες που έχουν την υποχρέωση να μετρήσουν τα παιδιά, να δουν ότι κατέβηκαν όλα. Δεν νομίζω ότι το συγγνώμη αρκεί εδώ σε αυτή την περίπτωση», σημειώνει.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι τόσο η 3χρονη όσο και ο αδελφός της δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο συγκεκριμένο σχολείο.

«Έχουμε κινηθεί ήδη νομικά. Προχωράνε οι διαδικασίες, είμαστε σε επαφή με τους δικηγόρους μας και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και τα δύο παιδιά, και ο αδερφός της μικρής, έφυγαν από το σχολείο αυτό. Δεν θα ξαναφοιτήσουν εκεί», καταλήγει ο πατέρας.

Η οικογένεια έχει επιλέξει ήδη το επόμενο σχολείο των παιδιών, ωστόσο, όπως επισημαίνει, η επιστροφή τους στην καθημερινότητα θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς και ο αδελφός της μικρής έχει επηρεαστεί από το περιστατικό.