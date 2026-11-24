Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στη δυτική Τουρκία, προκαλώντας αναστάτωση και στα Δωδεκάνησα.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 17:39, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σχετικά κοντά στις ακτές του Αιγαίου.

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Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση προήλθε από περιοχή ανατολικά της Αλικαρνασσού και περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Ρόδου.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

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Αισθητός στα Δωδεκάνησα

Η δόνηση έγινε αισθητή σε νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα στη Ρόδο και την Κω.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.

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