Ρόδος: Διαρρήκτες “μπούκαραν” σε ψητοπωλείο – Δεν βρήκαν χρήματα και πήραν μπύρες και το μηχάνημα για τις παραγγελίες (Βίντεο)

Σε φακό κάμερας πιάστηκαν δύο ληστές στην προσπάθεια τους να διαρρήξουν ψητοπωλείο στην Ρόδο ανήμερα της Παναγίας. Οι διαρρήκτες φορούσαν κουκούλες αλλά δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους μπαίνοντας ανενόχλητοι στην επιχείρηση.

«Τους συγκεκριμένους τους έχω δει σε πολλά βίντεο από διαρρήξεις σε μαγαζιά στη Ρόδο. Τους πιάνει η Αστυνομία, τους πηγαίνουν στον εισαγγελέα και τους αφήνει ελεύθερους» κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Oι δράστες δεν βρήκαν χρήματα μέσα στο κατάστημα αλλά τελικά πήραν το μηχάνημα για τις παραγγελίες και δύο μπύρες. Ωστόσο οι ζημιές που προκάλεσαν είναι σημαντικές.