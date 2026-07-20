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Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους (βίντεο)

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν και εκρήξεις, που προκάλεσαν αναστάτωση στην περιοχή

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους (βίντεο)
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στον Πειραιά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 19:00 σε διαμέρισμα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλλιγά και Χαριλάου Τρικούπη. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καταφέρνοντας να περιορίσουν γρήγορα τις φλόγες.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες. Για προληπτικούς λόγους, πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια κατοίκους από τους υπόλοιπους ορόφους της πολυκατοικίας, ενώ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν και εκρήξεις, που προκάλεσαν αναστάτωση στην περιοχή.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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