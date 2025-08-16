Ρόδος: Δύο συλλήψεις για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή

Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα σε λούνα παρκ σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε πανηγύρι στην Κρεμαστή της Ρόδου, την Παρασκευή 15 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Βήμα της Δωδεκανήσου», συνολικά τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν στο παιχνίδι «ταψί», όταν έσπασε ένα κάθισμα, με τους νεαρούς να πέφτουν πάνω σε κάγκελα και να τραυματίζονται.

Μετά το συμβάν, το αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού επιλήφθηκε της υπόθεσης και προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ και ο 42χρονος συγγενής της που είναι υπεύθυνος λειτουργίας του.

Κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ διερευνάται αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη σχηματισθείσα δικογραφία να αναμένεται να φωτίσει τις πτυχές της υπόθεσης.