Νέα Ιωνία: Έπιασαν στα… πράσα δύο νεαρούς που επιχείρησαν να διαρρήξουν αποθήκη πολυκατοικίας

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς ηλικίας 21 και 22 ετών πέρασε η αστυνομία το βράδυ της Κυριακής, 12 Ιουλίου στη Νέα Ιωνία, ενώ επιχειρούσαν να διαρρήξουν αποθήκη πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα για διάρρηξη σε αποθήκη πολυκατοικίας και έσπευσαν στο σημείο. Εκεί εντόπισαν τους δύο νεαρούς στην ταράτσα του κτιρίου. Οι ύποπτοι προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

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Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται και σε ακόμη τρεις απόπειρες διαρρήξεων στην περιοχή, η μία από τις οποίες είχε γίνει λίγο πριν από τη σύλληψή τους.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν διαρρηκτικό εργαλείο, γάντια εργασίας και χειρουργικές μάσκες, τα οποία κατασχέθηκαν. Οι δύο νεαροί είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.