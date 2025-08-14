Επεισοδιακή καταδίωξη κλεφτών στη Λαμία με καραμπίνα

Σημειώθηκε επεισοδιακή διάρρηξη το βράδυ της Τετάρτης (13/08) στο χωριό Μεξιάτες στη Λαμία, όταν συγγενείς του ιδιοκτήτη κυνήγησαν τους κλέφτες.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όλα ξεκίνησαν όταν τρεις Ρομά μπήκαν σε σπίτι την ώρα που οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν. Όμως οι διαρρήκτες έγιναν αντιληπτοί από συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη, ο οποίος ειδοποίησε τον κουμπάρο του και μαζί ξεκίνησαν να κυνηγούν τους κλέφτες, οι οποίοι μόλις τους αντιλήφθηκαν έφυγαν τρέχοντας με τα κλοπιμαία στα χέρια.

Πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό

Στη συνέχεια οι διαρρήκτες επιβιβάστηκαν σε ΙΧ και ακολούθησε καταδίωξη από ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή, ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί, αφού οι κάτοικοι που τους καταδίωκαν πυροβόλησαν με καραμπίνες στον αέρα για εκφοβισμό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Το χωριό σηκώθηκε στο πόδι και τελικά το αυτοκίνητο των δραστών ακινητοποιήθηκε, αφού «σφήνωσε» σε έναν αγροτικό δρόμο πάνω από το γήπεδο των Μεξιατών.

Οι διαρρήκτες παράτησαν το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν τρέχοντας μέσα στο σκοτάδι, ενώ λίγο πριν την ώρα της καταδίωξης είχαν «ξεφορτωθεί» τα κλοπιμαία πετώντας τα στο δρόμο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο χωριό πήραν το αυτοκίνητο, ο ιδιοκτήτης του οποίου φέρεται να είναι γνωστός στις Αρχές, αφού έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, όποτε είναι θέμα χρόνου η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών.