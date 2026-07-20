Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Πηλίου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Νεοχώρι στο Νότιο Πήλιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Ειδικότερα, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Νοτίου Πηλίου.

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Σημειώνεται πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον του οικισμού Νεοχωρίου, όπου σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.