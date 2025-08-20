Ρέθυμνο: Τραγωδία με 34χρονο άνδρα που βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με 34χρονο που εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο διαμέρισμα του το πρωί της Τετάρτης (20/8).

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος από οικεία του πρόσωπα, τα οποία κάλεσαν αμέσως τις αρχές.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην πόλη του Ρεθύμνου απέκλεισαν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας, καθώς όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για περίπτωση αυτοχειρίας.

Η τραγική αυτή εξέλιξη έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν βρέθηκε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της πράξης του.