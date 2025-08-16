Ρέθυμνο: Σοβαρό τροχαίο με εργαζόμενο καθαριότητας – Παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό μηχανής

Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, αυτή την φορά στους δρόμους του Ρεθύμνου, όταν μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε εργαζόμενο καθαριότητας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/8) στην παραλιακή λεωφόρο Ρεθύμνου, όταν δίκυκλο όχημα που οδηγούσε άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ προσέκρουσε σε υπάλληλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του.

Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τους γιατρούς, υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι, μώλωπες στην πλάτη και χτύπημα στο κεφάλι. Η κατάστασή του, αν και σοβαρή, δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης εξέφρασε τη στήριξή του προς τον τραυματία και την οικογένειά του, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση. Παράλληλα, καταδίκασε «τέτοιες επικίνδυνες και ανεύθυνες συμπεριφορές» που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υπενθύμισε ότι ειδικά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, όπου η κατανάλωση αλκοόλ είναι αυξημένη, η οδήγηση υπό μέθη αποτελεί θανάσιμη απειλή. Όπως τονίστηκε, «η απερισκεψία ενός οδηγού μπορεί να καταστρέψει ζωές ανθρώπων που εργάζονται για την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης».

Τέλος, οι εργαζόμενοι καλούν τόσο τους δημότες όσο και τους επισκέπτες του Ρεθύμνου να δείχνουν σεβασμό και υπευθυνότητα στην οδήγηση, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογα περιστατικά.

Η ανακοίνωση: «Σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου και ώρα 06:10 π.μ., στην παραλιακή λεωφόρο Ρεθύμνου, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων. Δίκυκλο όχημα, το οποίο οδηγούσε άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέκρουσε σε εργαζόμενο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης, ο οποίος εκείνη τη στιγμή εκτελούσε το καθήκον του.

Ο συνάδελφος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο δεξί του πόδι, μώλωπες στην πλάτη, καθώς και χτύπημα στο κεφάλι.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης εκφράζει την αγωνία και τη συμπαράστασή του στον συνάδελφο και την οικογένειά του, και εύχεται ταχεία ανάρρωση. Παράλληλα, καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες επικίνδυνες και ανεύθυνες συμπεριφορές.

Μετά και την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, όπου η κατανάλωση αλκοόλ είναι αυξημένη, υπενθυμίζουμε σε όλους τους πολίτες ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική τους ζωή, αλλά και τη ζωή συνανθρώπων μας που εργάζονται καθημερινά για την καθαριότητα και την ομαλή λειτουργία της πόλης.

Καλούμε τους δημότες και τους επισκέπτες του Ρεθύμνου να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και σεβασμό, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου».