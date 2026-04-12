Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 10χρονος έπεσε σε πηγάδι 6 μέτρων και εγκλωβίστηκε – Τον έβγαλαν έξω οι συγγενείς του

Το παιδάκι έβγαλαν από την τρύπα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος του

DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:40

Αίσιο τέλος είχε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, η περιπέτεια ενός 10χρονου αγοριού στο χωριό Μελισσουργάκι στην Π.Ε Ρεθύμνου.

Το 10χρονo αγόρι άγνωστο πως, έπεσε σε πηγάδι με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Άμεσα ενημερώθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν από το κλιμάκιο του Περάματος, του Γαράζου αλλά και του Ηρακλείου, ενώ ενημερώθηκε και έφτασε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, χωρίς όμως να χρειαστεί να παρέμβουν, καθώς το αγόρι είχαν καταφέρει να ανασύρουν από το πηγάδι, άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε για προληπτικούς λόγους το παιδί, στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
