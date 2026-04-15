Ρέθυμνο: Διαμέρισμα είχε μετατραπεί σε παράνομη δομή ηλικιωμένων – Απομακρύνθηκαν έξι άτομα

Χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων που λειτουργούσε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Ρέθυμνο, χωρίς τις απαραίτητες άδειες, σφραγίστηκε λίγο πριν από το Πάσχα. Την ίδια ώρα, οι έξι ηλικιωμένοι που διέμεναν εκεί απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελίες προς την αστυνομία, η οποία πραγματοποίησε έρευνα στο διαμέρισμα στην πόλη του Ρεθύμνου. Εκεί εντοπίστηκαν έξι ηλικιωμένοι να διαμένουν χωρίς να τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για τη φροντίδα ευάλωτων ατόμων. Από τον έλεγχο προέκυψε επίσης ότι πέντε εξ αυτών δεν είχαν επαρκή επικοινωνία με το περιβάλλον, γεγονός που εγείρει πρόσθετα ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσής τους. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις κακομεταχείρισης, με την έρευνα να επικεντρώνεται κυρίως στην καταλληλότητα του χώρου και στην επάρκεια του προσωπικού.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η Περιφέρεια προχώρησε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την ασφαλή μετακίνηση των ηλικιωμένων, ενώ ενημερώθηκαν και οι οικογένειές τους. Παράλληλα, έγινε αυτοψία στον χώρο και συντάχθηκε σχετική έκθεση, ενώ η Εισαγγελία έχει λάβει γνώση της υπόθεσης. Η δομή σφραγίστηκε και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με την εμφάνιση και υπευθύνου της λειτουργίας της.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή, δήλωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία των ηλικιωμένων, επισημαίνοντας παράλληλα το ζήτημα της έλλειψης επαρκών δομών φροντίδας. Όπως ανέφερε, οι κοινωνικές αλλαγές και οι αυξημένες ανάγκες δημιουργούν σημαντικές πιέσεις, με αρκετές οικογένειες να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των αδειοδοτημένων δομών φιλοξενίας, ώστε να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας για τους ηλικιωμένους.

«Είναι μεγάλη η κοινωνική διάσταση του ζητήματος», δήλωσε η κ. Λιονή στο neakriti.gr. «Υπάρχουν πολλές οικογένειες που αδυνατούν να υποστηρίζουν τη φροντίδα των ηλικιωμένων τους, είτε επειδή εργάζονται είτε για οικονομικούς λόγους. Είναι επιτακτικό η Πολιτεία να μεριμνήσει και να υπάρξουν σωστές και κατάλληλες δομές για αυτούς τους ανθρώπους», συμπλήρωσε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου.