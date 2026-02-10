Ρέθυμνο: Κατέρρευσε τμήμα παλιού κτιρίου σε πολυσύχναστο δρόμο – Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός (βίντεο+φωτογραφίες)
Η περιοχή έχει αποκλειστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα μπάζα
Ένα περιστατικό που από τύχη δεν κατέληξε σε τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με το neakriti, τμήμα παλαιού κτιρίου στην οδό Αρκαδίου υποχώρησε ξαφνικά, σκορπίζοντας μπάζα στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα.
Ευτυχώς, τη στιγμή της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός, αποτρέποντας τα χειρότερα, παρ’ ότι το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα πολυσύχναστο.
Άμεσα αποκλείστηκε ο χώρος με προειδοποιητική κορδέλα, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες αναμένεται να προχωρήσουν τόσο στην απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών όσο και σε παρεμβάσεις για την πλήρη διασφάλιση της περιοχής.
