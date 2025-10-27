Ρέθυμνο: Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ στον Πλατανιά – Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου
Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ
Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ αυτοκίνητο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πλατανιά Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με τη neakriti, από το τροχαίο ο 36χρονος οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο 31χρονος οδηγός του φορτηγού υπέστη ελαφρά τραύματα.
Και οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και παρακολουθείται η κατάσταση της υγείας τους.
Η Τροχαία Ρεθύμνου διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
