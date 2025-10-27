Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ρέθυμνο: Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ στον Πλατανιά – Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ

Ρέθυμνο: Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ στον Πλατανιά – Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου
Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ αυτοκίνητο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πλατανιά Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τη neakriti, από το τροχαίο ο 36χρονος οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο 31χρονος οδηγός του φορτηγού υπέστη ελαφρά τραύματα.

Και οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και παρακολουθείται η κατάσταση της υγείας τους. 

Η Τροχαία Ρεθύμνου διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

