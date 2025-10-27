Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα: Μηχανή έπεσε πάνω σε φορτηγό – Σοβαρά τραυματισμένος ο δικυκλιστής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο Δροσιάς – Χαλκίδας.

Μηχανή η οποία κινούταν από Δροσιά προς Χαλκίδα κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με φορτηγάκι.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο οδηγός – αναβάτης της μηχανής να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων σταμάτησαν επί τόπου προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό της μηχανής ενώ παράλληλα κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σπεύδει στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τον τραυματισμένο οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το σφοδρό τροχαίο ατύχημα.