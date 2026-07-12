Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς – Προφυλακίστηκαν οι δύο ένστολοι

Την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ άφησε ο 20χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια αιματηρής καταδίωξης στο Άργος.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός οδηγός δεν κατάφερε να ανακάμψει και «έσβησε» τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12.07).

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Λίγες ώρες νωρίτερα, μετά από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που ενεπλάκησαν στο περιστατικό κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και τα ευρήματα που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν στην απολογία τους ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία, αλλά έγιναν για λόγους εκφοβισμού, ενώ υποστήριξαν πως αντιλήφθηκαν ότι ο νεαρός έφερε όπλο.

Ωστόσο, τα στοιχεία που έρχονται στο φως περιπλέκουν τη θέση τους. Αν και στο σημείο βρέθηκαν αρχικά 13 κάλυκες, βιντεοληπτικό υλικό-ντοκουμέντο που μετέδωσε το MEGA αποκαλύπτει ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 21 πυροβολισμοί.

Το οπτικοακουστικό υλικό καταγράφει τη στιγμή των πυρών και τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι ενισχύσεις.

Η επίσημη γνωμάτευση από το νοσοκομείο ΚΑΤ επιβεβαιώνει την ύπαρξη βολίδας στο κεφάλι του θύματος, καταρρίπτοντας τις αρχικές εκτιμήσεις περί τραυματισμού από απλά θραύσματα.

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Σύμφωνα με την κατάθεση του γιατρού που τον υποδέχθηκε αρχικά στο Θριάσιο, ο νεαρός έφερε τυφλό τραύμα στην ινιακή χώρα της κεφαλής.

Η βαλλιστική εξέταση στα όπλα των αστυνομικών και το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα θεωρούνται πλέον κομβικής σημασίας για να ταυτοποιηθεί ποιο από τα δύο υπηρεσιακά όπλα έπληξε θανάσιμα τον νεαρό.

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Το χρονικό της μοιραίας καταδίωξης

Η άγρια καταδίωξη διήρκεσε περίπου 35 λεπτά, ξεκινώντας από την περιοχή της Πυργέλας.

Ο 20χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για κατοχή σιδερογροθιάς, ρόπαλου και αστυνομικού φάρου, ανέπτυξε ταχύτητα περνώντας διαδοχικά από το Άργος, το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθαίικα, το Μοναστηράκι και τον Ίναχο.

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Η πορεία του τερματίστηκε όταν εγκλωβίστηκε από περιπολικά στο πάρκινγκ πολυκαταστήματος στο Άργος. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο νεαρός εγκατέλειψε το όχημα, πήδηξε τον μαντρότοιχο ενός περιφραγμένου οικοπέδου με πυκνή βλάστηση και εγκατελειμμένο κτίριο, όπου και δέχθηκε τα μοιραία πυρά των αστυνομικών.