Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 14χρονη λόγω μέθης – Χειροπέδες σε 54χρονη ιδιοκτήτρια περιπτέρου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (29.05) στις αρχές του Ρεθύμνου, όταν μια 14χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κατάσταση έντονης μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η ανήλικη φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ το οποίο είχε προμηθευτεί νωρίτερα από περίπτερο της περιοχής.

Ενώ βρισκόταν με την παρέα της στο Πάρκο Μικρασιατών, η 14χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των παρευρισκόμενων.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Η κατάσταση της υγείας της δεν διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο και, αφού σταθεροποιήθηκε, έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας, ιδιοκτήτριας του περιπτέρου από το οποίο διατέθηκε το αλκοόλ στην ανήλικη, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.