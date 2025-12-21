Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντη: Φωτιά σε αποθήκες εργοστασίου – Καίγονται παλέτες και χαρτιά

Επί τόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής

Ρέντη: Φωτιά σε αποθήκες εργοστασίου – Καίγονται παλέτες και χαρτιά
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (21.12) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη εργοστασίου στου Ρέντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με παλέτες που βρίσκεται σε εξωτερικό σημείο της μονάδας, επί της οδού Δημητρίου Γούναρη. Επί τόπου έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και υδροφόρο όχημα του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές σε φορτηγό όχημα.

Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ