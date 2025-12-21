Ρέντη: Φωτιά σε αποθήκες εργοστασίου – Καίγονται παλέτες και χαρτιά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (21.12) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη εργοστασίου στου Ρέντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με παλέτες που βρίσκεται σε εξωτερικό σημείο της μονάδας, επί της οδού Δημητρίου Γούναρη. Επί τόπου έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και υδροφόρο όχημα του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές σε φορτηγό όχημα.

Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.