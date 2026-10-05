Έκρηξη και φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λάρισα – Τρεις τραυματίες (φωτογραφίες+βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου πυρκαγιά σε συνεργείο στην οδό Βόλου στη Λάρισα, η οποία σημειώθηκε μετά από έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα.

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Για την κατάσβεση επιχειρούν 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το Thesspost.gr, οι τραυματίες είναι ηλικίας περίπου 40, 50 και 70 ετών εκ ων οποίων ο ένας έχει υποστεί εγκαύματα πρώτου βαθμού.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η έκρηξη πιθανόν να προήλθε από αναπτήρα με αποτέλεσμα η φωτιά που προκάλεσε ο σπινθήρας να επεκταθεί γρήγορα στο κατάστημα. Ευτυχώς οι τρεις τραυματίες που βρίσκονταν μέσα στην επιχείρηση πρόλαβαν να βγουν γρήγορα έξω οπότε να μην υπάρξει το χειρότερο.

Εργαζόμενος γειτονικού καταστήματος δηλώνει στο ThessPost.gr ότι η έκρηξη έγινε αισθητή σε όλη την περιοχή. «Ακούσαμε ένα μπαμ, κι έπειτα ακολούθησαν κι άλλα διαδοχικά. Ξέσπασε φωτιά και δύο άτομα υπέστησαν εγκαύματα και κάηκαν τα μαλλιά τους. Ο θόρυβος ακούστηκε σε όλη την περιοχή».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ιδιοκτήτη και τον γιο του, που υπέστησαν εγκαύματα πρώτου βαθμού και ένα τρίτο άτομο που υπέστη ελάχιστες αμυχές, χωρίς η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία, και τους μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.