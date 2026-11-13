Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Έκρηξη σε λέβητα φυσικού αερίου σε υπόγειο στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου, σημαίνοντας συναγερμό στη Πυροσβεστική.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 10:40, με δυνάμεις της να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

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Στο σημείο έφτασαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, δεν φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια πυρκαγιά, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν αν πρόκειται πράγματι για έκρηξη ή αν προηγήθηκε κάποια τεχνική βλάβη.