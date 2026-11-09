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Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 15 τραυματίες μετά από έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο χάλυβα στη Σμύρνη (βίντεο)

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα

Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 15 τραυματίες μετά από έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο χάλυβα στη Σμύρνη (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

10 νεκροί και 15 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα της εταιρείας Habaş στην περιοχή Αλίαγα, στη Σμύρνη της Τουρκίας.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δέκα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για τέσσερις εγκλωβισμένους. Παράλληλα, οι τραυματίες είναι 15 με τους τέσσερις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Σμύρνης, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα. Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκολλήθηκε γερανογέφυρα από την οροφή της εγκατάστασης και να έπεσε μέσα σε ηλεκτρική κάμινο τόξου, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη. Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση, καθώς οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Τέσσερις εισαγγελείς έχουν κληθεί να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Μετά το περιστατικό, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτζί, δήλωσε: «Μια έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη. Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας συνεργάζονται συντονισμένα επί τόπου, πραγματοποιώντας αδιάκοπα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατάσβεσης και παρέμβασης».

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