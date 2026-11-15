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ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε ΑΤΜ στο Νέο Ηράκλειο (βίντεο)

Οι δράστες άρπαξαν τις κασετίνες και "εξαφανίστηκαν"

Έκρηξη σε ΑΤΜ στο Νέο Ηράκλειο (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:46

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στο Νέο Ηράκλειο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 3:45 άγνωστοι δράστες προκάλεσαν έκρηξη σε ATM που βρίσκεται σε πρόσοψη σουπερμάρκετ, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Σκουφά.

Οι δράστες αφού τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην πρόσοψη του ΑΤΜ, τον πυροδότησαν με βραδύ καυστικό φιτίλι. Από την έκρηξη, το μηχάνημα διαλύθηκε.

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Οι δράστες αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κλιμάκια της Υπηρεσίας αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την έκρηξη, προκειμένου να τους ταυτοποιήσουν και να τους συλλάβουν.

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