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Φωτιά στην Ιστιαία Ευβοίας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Καίει χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Μονοκαρυά

Φωτιά στην Ιστιαία Ευβοίας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI/ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:41

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 27 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:15.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ιστιαίας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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